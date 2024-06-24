Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde tekneleri alabora olan Dudu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde tekneleri alabora olan Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A.'nın (8), can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kaldığı, yaklaşık 18,5 saat sonra Jandarma'nın Bot Timi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Tedavisi süren Dudu A.'nın ilk ifadesinde, “Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu. Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı” dedi.

        İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yakup Kılıç (36), beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Dönüşe geçtiklerinde ise 4 kişinin bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

        Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç'ın aracı gölün kıyısında bulundu. Jandarma Bot Timi, gölde yaptığı aramada saat 07.30 sıralarında anne ve 2 çocuğunu kurtardı. Bitkin halde bulunan anne ve kızları Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anne ve çocuklarının bulunmasının ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise dün saat 13.00 sıralarında çağrılan askeri helikopterden alınan görüntüler sayesinde bulunup sudan çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Hoca Cihan Mezarlığı’na defnedildi.

        18,5 KURTARILMAYI BEKLEMİŞLER

        Kurtarılan anne ve iki kızının yaklaşık 18,5 saat suda bekledikleri ortaya çıktı. Çocuklarıyla tedavisi devam eden Dudu A.'nın ilk ifadesinde, “Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu. Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri

        Benzer Haberler

        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:
        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:
        GÜNCELLEME - Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi, aynı silahla y...
        GÜNCELLEME - Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi, aynı silahla y...
        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti (2)
        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti (2)
        Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı