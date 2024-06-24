Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde tekneleri alabora olan Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A.'nın (8), can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kaldığı, yaklaşık 18,5 saat sonra Jandarma'nın Bot Timi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Tedavisi süren Dudu A.'nın ilk ifadesinde, “Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu. Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı” dedi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yakup Kılıç (36), beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Dönüşe geçtiklerinde ise 4 kişinin bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç'ın aracı gölün kıyısında bulundu. Jandarma Bot Timi, gölde yaptığı aramada saat 07.30 sıralarında anne ve 2 çocuğunu kurtardı. Bitkin halde bulunan anne ve kızları Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve çocuklarının bulunmasının ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise dün saat 13.00 sıralarında çağrılan askeri helikopterden alınan görüntüler sayesinde bulunup sudan çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Hoca Cihan Mezarlığı’na defnedildi.