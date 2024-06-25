Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi; sürekli ölümle tehdit edilmiş

KONYA'da eski sevgilisi Arafa Yıldırım (44) tarafından öldürülen 2'si kız 4 çocuk annesi Ümmü Döğer'in (42) cenazesi, toprağa verildi. Cenazeye katılan Döğer'in çocukları, Yıldırım'ın annelerini sürekli ölümle tehdit ettiğini, şikayetçi olduklarını ve Arafa Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine döndüğü sırada, apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler, Yıldırım'a 'Dur, yapma' diyerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip, apartman içerisinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilen Arafa Yıldırım da hayatını kaybetti.