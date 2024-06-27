Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis cezası

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan pasta ustası Ömer Faruk Kutas (34) 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan pasta ustası Ömer Faruk Kutas (34) 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Olay, 10 Kasım 2023'te Beyşehir ilçe merkezindeki bir pastanede meydana geldi. İş yerinden çıkan A.O.'nun hareketlerinden şüphelenip durduran polis, üst aramasında 4 uyuşturucu ve etken madde içeren captagon isimli sentetik hap ile 1 kırmızı reçeteye tabii olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi. Kullanıcı olduğunu savunan A.O.'nun hapları pastanede Ömer Faruk Kutas'tan aldığını, bu sırada daha önce borç olarak aldığı 200 lirayı da teslim ettiğini beyan etmesi üzerine Ömer Faruk Kutas'ın evinde ve babasına ait pastanede yapılan aramada; 9 yeşil reçeteye tabi hap ile iş yerinin çöp kutusunda 14'lü boş vaziyette hap tableti ve 10'lu boş vaziyette hap tableti bulundu.

        KULLANICI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

        İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, görüntülerden Ömer Faruk Kutas'ın pantolonunun sağ arka cebinden bir şeyler çıkartıp A.O.'ya verdiğini, karşılığında para aldığını tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Kutas, üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, hapları kendisinin 3 günde bir kullandığını söyledi. İdrar örneğinden uyuşturucu madde çıkmaması üzerine sevk edildiği Beyşehir Adliyesi'nde tutuklandı.

        'SUÇLAMALARI ASLA KABUL ETMİYORUM'

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ömer Faruk Kutas duruşmada yaptığı savunmasında, "Öncelikle sizden, karşınızda bu şekilde bulunduğum için özür diliyorum. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Pastanede bulunan ilaçları ben kullanıyorum. İdrarımda neden uyuşturucu çıkmadı, ben de anlamadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı...
        Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı...
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıkt...
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıkt...
        Seydişehir'de huhubat alımları başladı
        Seydişehir'de huhubat alımları başladı
        Konya'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Konya'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası