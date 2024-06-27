2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek

KONYA'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed’in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, 24 Aralık 2022'de saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed'i bıçaklayarak öldürdü. Ardından polise giden Yusuf Elhamed, 2 kızını öldürdüğünü itiraf etti. Eve giden polis, 2 kız kardeşin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Yusuf Elhamed, ilk ifadesinde namus meselesi nedeniyle kızlarıyla tartıştığını ve kendini kaybettiğini, kendine geldiğinde ise 2 kızının öldüğünü fark edip polis merkezine gittiğini söyledi. Elhamed, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kız kardeşlerin cenazesi, İş Galaman Mezarlığı'na defnedildi. Öldürülen Kevser El Salih'in evli ve 2 çocuğunun bulunduğu, eşi Muhammed El Salih'in 'Cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.