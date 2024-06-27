2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek
KONYA'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed'in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.
KONYA'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed’in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.
Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, 24 Aralık 2022'de saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed'i bıçaklayarak öldürdü. Ardından polise giden Yusuf Elhamed, 2 kızını öldürdüğünü itiraf etti. Eve giden polis, 2 kız kardeşin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Yusuf Elhamed, ilk ifadesinde namus meselesi nedeniyle kızlarıyla tartıştığını ve kendini kaybettiğini, kendine geldiğinde ise 2 kızının öldüğünü fark edip polis merkezine gittiğini söyledi. Elhamed, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kız kardeşlerin cenazesi, İş Galaman Mezarlığı'na defnedildi. Öldürülen Kevser El Salih'in evli ve 2 çocuğunun bulunduğu, eşi Muhammed El Salih'in 'Cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.
'Alt soy akrabayı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf Elhamed, bugün görülen 2'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Yusuf Elhamed, savunmasında, ''Kızlarımı fuhşa alıştırdılar. Damadım Muhammed El Salih'ten şikayetçiyim. Çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Yusuf Elhamed'in, adli tıp kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.
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