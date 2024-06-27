Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek

        KONYA'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed'in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed’in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

        Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, 24 Aralık 2022'de saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed'i bıçaklayarak öldürdü. Ardından polise giden Yusuf Elhamed, 2 kızını öldürdüğünü itiraf etti. Eve giden polis, 2 kız kardeşin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Yusuf Elhamed, ilk ifadesinde namus meselesi nedeniyle kızlarıyla tartıştığını ve kendini kaybettiğini, kendine geldiğinde ise 2 kızının öldüğünü fark edip polis merkezine gittiğini söyledi. Elhamed, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kız kardeşlerin cenazesi, İş Galaman Mezarlığı'na defnedildi. Öldürülen Kevser El Salih'in evli ve 2 çocuğunun bulunduğu, eşi Muhammed El Salih'in 'Cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        'Alt soy akrabayı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf Elhamed, bugün görülen 2'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Yusuf Elhamed, savunmasında, ''Kızlarımı fuhşa alıştırdılar. Damadım Muhammed El Salih'ten şikayetçiyim. Çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, Yusuf Elhamed'in, adli tıp kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Konya'da ölen kişiler de dahil birçok hasta için usulsüz muayene kaydı açıl...
        Konya'da ölen kişiler de dahil birçok hasta için usulsüz muayene kaydı açıl...
        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis ceza...
        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis ceza...
        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı...
        Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı...
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıkt...
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıkt...