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        Beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        KONYA'nınEreğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü Emin Kürklü (68), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:40
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        Beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        KONYA'nınEreğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü Emin Kürklü (68), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Ç. yönetimindeki 42 E 6320 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden Emin Kürklü'nün kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan Kürklü, kanlar içinde, bisikletinde taşıdığı ekmeklerle yere savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kürklü, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın olay yerinde yaşamını yitirdi. İlk ifadesinde, kazanın nasıl olduğunu görmediğini söyleyen sürücü Harun Ç., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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