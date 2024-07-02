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        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki

        KONYA'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde, Kayseri'nin ardından, Suriye'de Türk bayrağına ve TIR'lara yönelik saldırılara da tepki gösterildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:40
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        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki
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        KONYA'nın Ereğli ve Çumra ilçelerinde, Kayseri'nin ardından, Suriye'de Türk bayrağına ve TIR'lara yönelik saldırılara da tepki gösterildi. Ereğli'de, Suriye uyruklu kişiye ait 1 iş yeri ise ateşe verildi.

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa cinsel taciz olayına tepki gösterilmesinin ardından Suriye'de bazı kişiler Türk bayrağını ve TIR'ları ateşe verdi. Bunun üzerine Ereğli ve Çumra ilçelerinde de gece saatlerinde toplanan kalabalık, Suriye'deki saldırılara tepki gösterdi. Ereğli'de Suriye uyruklu kişiye ait 1 iş yeri ateşe verildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Her iki ilçede toplanan kalabalık, bir süre tepkilerini dile getirdikten sonra dağıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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