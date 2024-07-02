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        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada çalışan Perihan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:45
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        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada çalışan Perihan Y. (37), 3 ay içinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın (38) hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardında sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.

        Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığıı denetimde şubede çalışan Perihan Y.'nin, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi. Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Perihan Y.'nin 3 ay içinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı. Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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