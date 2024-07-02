Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki (2)

4KİŞİ TUTUKLANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü; kentte yaşanan olaylarda bir iş yerine zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karışan 5 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerden 4'ünün tutuklandı, 1 kişinin ise serbest kaldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, sosyal medya üzerinden halkı tahrik edip provokasyon yaratmaya çalışan 3 kişinin de gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.