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        Zimmetine 37 milyon lira geçirdiği iddia edilen banka çalışanı, parayı kripto borsasında kaybetmiş

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan (36) ile birlikte tutuklanın Perihan Yazar'ın (37) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:45
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        Zimmetine 37 milyon lira geçirdiği iddia edilen banka çalışanı, parayı kripto borsasında kaybetmiş
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan (36) ile birlikte tutuklanın Perihan Yazar’ın (37) ifadesi ortaya çıktı. Yazar’ın ilk ifadesinde paraları önce 25 müşterinin hesabına gönderdiğini, ardından müşterileri yönlendirip, kendisinin ve nişanlısının hesabına geçirdiğini belirterek, “Paranın 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim” dedi.

        Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Yazar’ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi. Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar’ın kendi ve nişanlısı Settar Arslan’ın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift, dün gözaltına alındı.

        Perihan Yazar’ın, ilk ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, “Hesaba para aktarma işine mart ayında başladım. Paraları önce 25 müşterinin hesabına aktardım. Sonra onlara yanlışlık olduğunu belirtip, kendi ve nişanlımın hesabına geçmesini sağladım. Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim. 1,5 milyon TL ile de borçlarımı ödedim. 11 milyon 200 bin TL’yi de nişanlım Settar’ın hesabına aktardım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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