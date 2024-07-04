Konya'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, şehit oldu. Acı haber Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde oturan anne Yüksel ve baba Cevat Acar ile aynı sokakta oturan eşi Hanife Acar’ı verildi. Baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları eve taziyeye geldi. 2 çocuk babası şehit Acar'ın, cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

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