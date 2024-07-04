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        Konya'ya şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ( 33) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ateş düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:15
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        Konya'ya şehit ateşi düştü
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        IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ( 33) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ateş düştü.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, şehit oldu. Acı haber Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde oturan anne Yüksel ve baba Cevat Acar ile aynı sokakta oturan eşi Hanife Acar’ı verildi. Baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları eve taziyeye geldi. 2 çocuk babası şehit Acar'ın, cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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