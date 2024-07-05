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        Birlikte iş yaptığı kişiyi öldüren dorse imalatçısına müebbet hapis talebi

        KONYA'da birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş'u (28) alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada öldüren dorse imalatçısı Şükrü Güler (30) için müebbet hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:00
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        Birlikte iş yaptığı kişiyi öldüren dorse imalatçısına müebbet hapis talebi
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        KONYA'da birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş'u (28) alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada öldüren dorse imalatçısı Şükrü Güler (30) için müebbet hapis cezası istendi.

        Olay, 15 Eylül 2023'te saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Zafer Sanayi Sitesi Efsane Sokak'ta meydana geldi. Dorse imalatçısı Şükrü Güler'in iş yerine giden Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, bin liralık alacağını istedi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler, araya girip, tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Tabbuş, bir süre sonra kardeşleriyle geri döndü. Bunu görüp tüfekle ateş açan Şükrü Güler, Ammar Tabbuş'u karnından yaraladı. Tabbuş, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu sırada dükkanda olan ve olaya karıştığı öne sürülen baba Bekir Güler ile çalışanları Abdullah Kara, gözaltına alındı. Kaçan Şükrü Güler ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinin yakınlarında kaldırımda otururken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Güler tutuklandı, Bekir Güler ile Abdullah Kara da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        'TÜFEĞİ ALIP, YAN DÜKKANIN KAPISININ ARKASINA KOYDUM'

        5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında tutuklu Şükrü Güler ile tutuksuz Abdullah Kara, salonda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan ve niyetinin delil karartma olmadığını söyleyen Abdullah Kara, "Kaynakçı olarak çalışıyorum. Olayın ardından tüfeği alıp, yan dükkanın kapısının arkasına koydum. Tek niyetim, olayın daha fazla büyümemesiydi. Benim olayla ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        DİĞER SANIKLAR İÇİN HAPİS TALEBİ

        Cumhuriyet savcısı da sanıklar hakkındaki mütalaasını, mahkeme heyetine sundu. Savcı, mütalaada Şükrü Güler'in suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Bekir Güler için 'Tehdit ve hakaret' suçundan 2 yıla kadar, Abdullah Kara için ise 'Suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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