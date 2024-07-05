Birlikte iş yaptığı kişiyi öldüren dorse imalatçısına müebbet hapis talebi

KONYA'da birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş'u (28) alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada öldüren dorse imalatçısı Şükrü Güler (30) için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 15 Eylül 2023'te saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Zafer Sanayi Sitesi Efsane Sokak'ta meydana geldi. Dorse imalatçısı Şükrü Güler'in iş yerine giden Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, bin liralık alacağını istedi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler, araya girip, tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Tabbuş, bir süre sonra kardeşleriyle geri döndü. Bunu görüp tüfekle ateş açan Şükrü Güler, Ammar Tabbuş'u karnından yaraladı. Tabbuş, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu sırada dükkanda olan ve olaya karıştığı öne sürülen baba Bekir Güler ile çalışanları Abdullah Kara, gözaltına alındı. Kaçan Şükrü Güler ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinin yakınlarında kaldırımda otururken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Güler tutuklandı, Bekir Güler ile Abdullah Kara da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.