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        Şehit Uzman Çavuş Acar, son yolculuğuna uğurlandı

        IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar (33), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:10
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        Şehit Uzman Çavuş Acar, son yolculuğuna uğurlandı
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        IRAK’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar (33), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, şehit oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alay Komutanlığı’nda görevliyken Pençe-Kilit harekat bölgesine giden 6 yıllık uzman çavuş Acar’ın cenazesi bugün Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. 2 çocuk babası Acar’ın, cenazesi ilk olarak babaevine götürülüp, helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne getirildi.

        Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan babası Cevat Acar, ağabeyi İsrafil Acar, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Acar’ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

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