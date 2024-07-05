Şehit Uzman Çavuş Acar, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, şehit oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alay Komutanlığı’nda görevliyken Pençe-Kilit harekat bölgesine giden 6 yıllık uzman çavuş Acar’ın cenazesi bugün Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. 2 çocuk babası Acar’ın, cenazesi ilk olarak babaevine götürülüp, helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.