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        TIR şoförleri kavga etti; baba yaralı, oğlu öldü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil Kurtboğan (54) yaralandı, yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:15
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        TIR şoförleri kavga etti; baba yaralı, oğlu öldü
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil Kurtboğan (54) yaralandı, yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15) hayatını kaybetti. Şüpheliler S.K. (39), M.E. (40) ve A.K. (36) gözaltına alındı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfalı TIR şoförleri Halil Kurtboğan, S.K., M.E. ve A.K., yolda karşılaşınca, aralarındaki daha önceki husumetten dolayı yolun kenarına durup, kavgaya tutuştu. Kavgada Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kurtboğan, yaşamını yitirdi. Baba Halil Kurtboğan ise ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma, 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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