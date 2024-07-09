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        Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı

        Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırırken, Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:25
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        Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı
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        Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırırken, Uğurcan Yazğılı’nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Konya'da kendi tesislerinde gerçekleştiren Konyaspor, ikinci etap çalışmalarına dün Kayseri’de başladı. Yeşil-beyazlılarda bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.

        Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Steven Nzonzi yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, 2.5 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen ve 60 maçta görev alan Uğurcan Yazğılı’nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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