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        Sulama kanalında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

        KONYA'da Abidin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:40
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        Sulama kanalında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
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        KONYA'da Abidin Ç., kuru sulama kanalında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde suç aleti tabancayı bulan polis, Abidin Ç.'nin intihar ettiğini değerlendirirken, araştırmasını sürdürüyor.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Ülfet Sokak’taki sulama kanalında meydana geldi. Yoldan geçenler, kanal içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adının Abidin Ç. olduğu belirlenen kişinin göğsünden tabancayla vurulmuş olduğu ve yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerinde suç aleti tabancayı bulan polis, Abidin Ç.'nin intihar ettiğini değerlendirirken, araştırmasını sürdürüyor. Abidin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Galeri

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