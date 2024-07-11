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        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki evde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Bayram'ın (82) odasında çıkan yangında, dumandan etkilenen binadaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:35
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        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki evde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Bayram'ın (82) odasında çıkan yangında, dumandan etkilenen binadaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ereğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında oturan Hatice Bayram'ın (56), Alzheimer hastası babası Hüseyin Bayram'ın odasında, saat 08.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Bayram ailesinin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri edildi. Dumanların apartmanı sarmasıyla, binada yaşayan bazı kişiler de mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen Hatice Bayram, babası Hüseyin Bayram, annesi Emine Bayram (76) ile apartmanda yaşayan Esma Omay (20), Hatice Omay (48) ve Rümeysa Tuncer (17), ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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