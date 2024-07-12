2 evini ve otomobili sattırdılar; 1,5 ayda 16 milyon TL dolandırdılar

KONYA'nın Ereğli ilçesinde oturan A.I.’yı telefonla arayan dolandırıcılar, adının terör örgütüne karıştığı yalanıyla 1,5 ayda 2 evini ve otomobilini de sattırıp, 16 milyon TL dolandırdı. A.I.’nın yanı sıra, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp, aynı yöntemle 11 kişiyi daha 3 milyon 870 bin TL dolandıran 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak adlarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin, Ereğli'de oturan A.I. isimli kişiyi 1,5 ay içerisinde 6 kez arayarak, 2 evini, 1 otomobilini sattırarak, birikim yaptığı mevduat, altın ve dövizleri, başkalarına ait banka hesaplarına havale ettirerek ve Konya'da cami bahçesi ve bir tesisin yakınındaki yol kenarına; yine Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirttikleri yol kenarına bıraktırarak toplamda 16 milyon TL dolandırdıklarını saptadı. Ayrıca şüphelilerin 11 farklı kişiyi de kredi çektirerek ya da yapmış oldukları birikimlerini alarak 3 milyon 870 bin TL dolandırdıklarını tespit etti.