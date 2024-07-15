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        Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli emekli polis öldü

        KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu (69) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:30
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        Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli emekli polis öldü
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu (69) yaşamını yitirdi.

        Kaza, bugün saat 17.40 sıralarında Kulu ilçesi Ankara Caddesi Çiçekkent Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Bek (26) yönetimindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, sola dönmek için kavşağa doğru yaklaşan Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada Şehitoğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehitoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yalnız yaşayan Şehitoğlu'nun ekmek alıp, evine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet Bek de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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