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        Konyaspor, Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        KONYASPOR, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:55
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        Konyaspor, Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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        KONYASPOR, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor’da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Gaziantep FK 'da forma giyen Marko Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'da 16 numaralı formayı giyecek olan Jevtovic, "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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