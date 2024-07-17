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        Yasa dışı sanal bahisle kandırıp, 8 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyonda 8 tutuklama

        KONYA'da sosyal medya hesaplarından yasa dışı sanal bahisle insanları zengin edeceklerini söyleyip 8 milyon 143 bin 200 TL'lik vurgun yapan suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:45
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        Yasa dışı sanal bahisle kandırıp, 8 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyonda 8 tutuklama
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        KONYA'da sosyal medya hesaplarından yasa dışı sanal bahisle insanları zengin edeceklerini söyleyip 8 milyon 143 bin 200 TL'lik vurgun yapan suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından yasa dışı sanal bahis oynayarak, insanları zengin edecekleri yalanıyla kandırıp dolandıran suç örgütünü takibe aldı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta yaşadığı tespit edildi. Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda para sayma makinesi, bir miktar nakit ve dijital materyaller ele geçirildi. Siber ekipleri şüphelilerin hesapları incelendiğinde, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 143 bin 200 TL para girişinin olduğu, hesaplarından ise 8 milyon 092 bin 978 TL'nin kripto borsa şirketlerindeki hesaplara gönderildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı,1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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