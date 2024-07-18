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        Konteynerde av tüfeğiyle öldürüldü; 12 gözaltı

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde hurdacı Yüksel Başyiğit (59), kaldığı konteynerde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu, 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:25
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        Konteynerde av tüfeğiyle öldürüldü; 12 gözaltı
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde hurdacı Yüksel Başyiğit (59), kaldığı konteynerde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu, 12 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydan geldi. Hurdacılık yapan Hüseyin Başyiğit, arkadaşları tarafından kaldığı konteynerde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Başyiğit'in öldüğünü belirledi. Cenaze, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çalışma başlatan polis ekipleri, Başyiğit ile bir grubun dün öğle saatlerinde kavga ettiğini belirledi. Polis, şüpheli 12 kişiyi tespit edip, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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