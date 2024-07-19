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        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Akdemir, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:51 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:55
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        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Akdemir, hayatını kaybetti.

        Kaza, 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Hasan Akdemir idaresindeki 42 V 1127 plakalı motosiklet ile Mustafa E.’nin kullandığı 42 ASB 764 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Akdemir, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Mustafa E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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