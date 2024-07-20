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        Savcı, 'swinger' partisine katıldığı sevgilisinin kızına istismar sanığı muhtar için 25 yıl hapis istedi

        KONYA'da birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:05
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        Savcı, 'swinger' partisine katıldığı sevgilisinin kızına istismar sanığı muhtar için 25 yıl hapis istedi
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        KONYA'da birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı M.A. (48) adlı kadının kızı S.A.'ya (17) 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı M.M. (54) ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne M.A.'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, M.M. ve M.A. için 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan S.A.'nın kemik yaşının tespit edilmesini istedi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası M.M.'nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A., 18 Şubat’ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

        'ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ'

        S.A.'nın soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

        M.A. ise ifadesinde, "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

        Muhtar M.M. de ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan M.M. ve M.A. için savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Adli Tıp Kurumu’ndan S.A.'nın kemik yaşının tespit edilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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