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        Piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 5 yaralı

        KONYA'da içinde piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:35
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        Piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 5 yaralı
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        KONYA'da içinde piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Selçuklu Seyir Tepesi’nde piknik yapan Mustafa Başarı yönetimindeki 42 APR 60 plakalı otomobil, dönüş yolunda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Başarı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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