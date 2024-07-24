Konya'da sağanak caddeleri göle çevirdi, kaza yapan motosikletliye bir kişi şemsiyesini tuttu

KONYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitler suyla doldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Kasım’a (32) yoldan geçen bir vatandaş şemsiye tuttu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 2 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, birçok araç suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.