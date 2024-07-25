Konya Ovası'nda zamansız yağışlar erken hasada neden oldu; ürün kalitesi düştü

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda geç gelen yağışlar, hububatın erkenden hasat edilmesine neden oldu. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, erken hasat nedeniyle de ürün kalitesinde düşüş yaşandığını belirterek, “Zamansız yağan yağışlar, küresel ısınma, mevsimlerin kayması, ters ve zamansız rüzgarlardan ve havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle, başaklar tam olgunlaşmadan, mecburen hasat yapıldı. Erken hasat nedeniyle de ürünün kalitesinde yüzde 30 oranında düşüş olduğunu gözlemledik” dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, bu yıl zamansız yağışlar ve sıcaklık nedeniyle hasat 1 ay önceden yapılmaya başlandı ve birçok bölgede hasat tamamlandı.