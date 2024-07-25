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        Beton direğe çarpan kamyonet, bahçe duvarında asılı kaldı

        KONYA'da beton direğe çarptıktan sonra savrulup, sitenin bahçe duvarında asılı kalan kamyonetin sürücüsü Selahattin Günay, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:20
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        Beton direğe çarpan kamyonet, bahçe duvarında asılı kaldı
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        KONYA'da beton direğe çarptıktan sonra savrulup, sitenin bahçe duvarında asılı kalan kamyonetin sürücüsü Selahattin Günay, yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi. Selahattin Günay yönetimindeki 42 ATN 794 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik hattına ait beton direğe çarptı. Savrulan kamyonet, bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada sürücü Selahattin Günay yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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