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        Ağabeyini öldürüp, annesini ağır yaraladı

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ceylani Şahbaz (48), kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla öldürüp, annesi Fadime Şahbaz'ı (84) da yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:40
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        Ağabeyini öldürüp, annesini ağır yaraladı
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        KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ceylani Şahbaz (48), kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla öldürüp, annesi Fadime Şahbaz'ı (84) da yaraladı. Olayın ardından kaçan Şahbaz, Afyonkarahisar'da yakalandı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında, Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak'taki evde meydana geldi. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Ceylani Şahbaz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz ile annesi Fadime Şahbaz'a tabancayla ateş edip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Kadir Şahbaz'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Fadime Şahbaz ise ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        AFYON'DA YAKALANDI

        Olaydan sonra Ceylani Şahbaz, kızı M.Ş.'yi (20) de yanına alıp 42 UG 943 plakalı aracıyla Afyonkarahisar istikametine kaçtı. Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alıp, şüpheli ile kızını, Ali Çetinkaya Mahallesi 1304 Sokak'ta suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada mermiler ve bıçak da ele geçirildi. Ceylani Şahbaz ve kızı Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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