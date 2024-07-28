Yayanın öldüğü kazada kaçan sürücü site otoparkında yakalandı; alkollü çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadir Ergüven (42), hayatını kaybetti. Kaçan sürücü Musa Alpınar, bir sitenin otoparkında yakalanırken, 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Musa Alpınar, yönetimindeki 51 EN 358 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Kadir Ergüven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ergüven, yaralandı. Sürücü Musa Alpınar otomobili ile kaçarken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ergüven, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü bir sitenin otoparkında yakalanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücü Alpınar'ın 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.