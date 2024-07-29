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        Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla 250 kilometre mesafedeki göle bıraktı

        KONYA'nınKarapınar ilçesinde yaşayan Lokman Zorlu (30), 2 yıl önce yolda bulduğu yaralı 3 yaban kazını tedavi ettirip, besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:10
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        Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla 250 kilometre mesafedeki göle bıraktı
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        KONYA'nınKarapınar ilçesinde yaşayan Lokman Zorlu (30), 2 yıl önce yolda bulduğu yaralı 3 yaban kazını tedavi ettirip, besledi. Zorlu, bu süreçte olan 5 yavru ile kazları yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne bıraktı. Zorlu, "Doğal yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı yaşayacaklarını biliyorum" dedi.

        Şoför Lokman Zorlu, 2 yıl önce Eskil-Eşmekaya yolunda yaralı 3 yaban kazı buldu. 1'i tüfekle vurulmuş, diğerlerinin de kanatlarının kesildiğini gören Zorlu, kazları aracına alıp, Karapınar'a götürdü. Zorlu, önce kazları veterinerde tedavi ettirdi ardından evinin bahçesinde beslemeye başladı. Geçen süreçte kazlarından 1'inin 5 yavrusu oldu. Yavru kazları da besleyen Zorlu, onları doğal yaşamlarına bırakmak istedi. Tavsiye üzerine Zorlu, arkadaşlarıyla Karapınar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde bulunan ve kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne giderek kazları doğaya bıraktı.

        'ARTIK HUZURLUYUM'

        Kazlara 2 yıl boyunca evladı gibi baktığını belirten Zorlu, "Kazları bulduktan sonra iyileştirdim, besleyip, büyüttüm. Kötü insanların eline geçmemesi ve kendi türlerinden kolonilerin olduğu yaklaşık 250 mesafedeki göle gidip, onları doğal yaşamına bıraktım. Artık huzurluyum. Bu güzel hayvanların doğal yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı yaşayacaklarını biliyorum. Üzerime düşen insanlık vazifemi yaptığıma inanıyorum. Hayvanlara ve doğaya karşı hepimiz saygılı olmalıyız" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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