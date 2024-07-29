Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla 250 kilometre mesafedeki göle bıraktı

KONYA'nınKarapınar ilçesinde yaşayan Lokman Zorlu (30), 2 yıl önce yolda bulduğu yaralı 3 yaban kazını tedavi ettirip, besledi. Zorlu, bu süreçte olan 5 yavru ile kazları yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne bıraktı. Zorlu, "Doğal yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı yaşayacaklarını biliyorum" dedi.

Şoför Lokman Zorlu, 2 yıl önce Eskil-Eşmekaya yolunda yaralı 3 yaban kazı buldu. 1'i tüfekle vurulmuş, diğerlerinin de kanatlarının kesildiğini gören Zorlu, kazları aracına alıp, Karapınar'a götürdü. Zorlu, önce kazları veterinerde tedavi ettirdi ardından evinin bahçesinde beslemeye başladı. Geçen süreçte kazlarından 1'inin 5 yavrusu oldu. Yavru kazları da besleyen Zorlu, onları doğal yaşamlarına bırakmak istedi. Tavsiye üzerine Zorlu, arkadaşlarıyla Karapınar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde bulunan ve kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne giderek kazları doğaya bıraktı.