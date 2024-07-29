Parkta husumetlisini vurup, ekiplere ateş açan saldırgan: Polisi görünce heyecanlandım

KONYA'daparkta tartıştığı Kemal A.'yı (19) yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine tabanca ile ateş açan İ.G. (21) ve yanındaki arkadaşı A.T. (21), yakalandı. İ.G. ifadesinde, "Aramızda eskiden husumet vardı. Onu görünce tekrar kavga başladı, olay oldu. Polisi görünce heyecanlandım" dedi.

Olay, 27 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi Şefik Can Parkı'nda meydana geldi. Kemal A., parkta tartıştığı kişinintabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kemal A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSE ATEŞ AÇTI Saldırgan kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerine ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler polise isabet etmezken, saldırganın yakındaki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nun bahçesine girdiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye ekibin, okulun bahçesinde yaptığı aramada 1 adet tabanca ele geçirildi. Daha sonra saldırganın okulun içine girme ihtimali üzerine çevredeki merdiven yardımıyla pencereden içeri gözlendi. Bu sırada saldırganın arka sokaktaki Hoşgörü Anaokulu'nun bahçesinde saklandığı ihbarı sonrası polis, koşarak belirtilen yere gitti. İncelemede, saldırganın izine rastlanılamadı. Haber verilmesi üzerine okula gelen müdürün yardımıyla güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, saldırganın okulun bahçe duvarından atlayıp, kaçtığını görüldü.