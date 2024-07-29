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        Parkta husumetlisini vurup, ekiplere ateş açan saldırgan: Polisi görünce heyecanlandım

        KONYA'daparkta tartıştığı Kemal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:00
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        Parkta husumetlisini vurup, ekiplere ateş açan saldırgan: Polisi görünce heyecanlandım
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        KONYA'daparkta tartıştığı Kemal A.'yı (19) yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine tabanca ile ateş açan İ.G. (21) ve yanındaki arkadaşı A.T. (21), yakalandı. İ.G. ifadesinde, "Aramızda eskiden husumet vardı. Onu görünce tekrar kavga başladı, olay oldu. Polisi görünce heyecanlandım" dedi.

        Olay, 27 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi Şefik Can Parkı'nda meydana geldi. Kemal A., parkta tartıştığı kişinintabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kemal A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        POLİSE ATEŞ AÇTI

        Saldırgan kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerine ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler polise isabet etmezken, saldırganın yakındaki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nun bahçesine girdiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye ekibin, okulun bahçesinde yaptığı aramada 1 adet tabanca ele geçirildi. Daha sonra saldırganın okulun içine girme ihtimali üzerine çevredeki merdiven yardımıyla pencereden içeri gözlendi. Bu sırada saldırganın arka sokaktaki Hoşgörü Anaokulu'nun bahçesinde saklandığı ihbarı sonrası polis, koşarak belirtilen yere gitti. İncelemede, saldırganın izine rastlanılamadı. Haber verilmesi üzerine okula gelen müdürün yardımıyla güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, saldırganın okulun bahçe duvarından atlayıp, kaçtığını görüldü.

        SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

        Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri de saldırganın İ.G. olduğunu ve Işıklar Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, İ.G. ve olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı A.T.'yi gözaltına aldı. İ.G., ifadesinde, "Aramızda eskiden husumet vardı. Onu görünce tekrar kavga başladı, olay oldu. Polisi görünce heyecanlandım, birkaç el rastgele ateş ettikten sonra silahı olay yerine yakın bir yere atıp, arkadaşım A.T. ile kaçtık" dedi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan tedavisi süren Kemal A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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