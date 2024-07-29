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        Konyaspor'da yeni transferler takımla çalıştı

        Konyaspor, 3'üncü etap kamp hazırlıklarına Slovenya'da devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:35
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        Konyaspor'da yeni transferler takımla çalıştı
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        Konyaspor, 3'üncü etap kamp hazırlıklarına Slovenya'da devam etti. Yeni transferler Umut Nayir ve Yavuz Aygün’ün de yer aldığı antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman şut-gol çalışmasının ardından sona erdi.

        Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları öncesinde Slovenya’da kampta bulunan Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, Slovenya’da imza atan golcü oyuncu Umut Nayir ve kaleci Yavuz Aygün de takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Udinese ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise serbest ısınma ve pas çalışması ile başladıkları antrenmanı taktik çalışma ve şut-gol çalışması yaparak sonlandırdı.

        Konyaspor, Slovenya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında yarın Slovanya 2'nci lig ekibi NK Brinje Grosuplje ile karşı karşıya gelecek.

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