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        Eski sevgilisinin arkadaşına muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis

        KONYA'da evini bastığı eski kız arkadaşı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:30
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        Eski sevgilisinin arkadaşına muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis
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        KONYA'da evini bastığı eski kız arkadaşı İ.S.'nin (28) yanındaki arkadaşı Burak Ergün'ü ( 30) muştayla dövüp çenesini kıran özel güvenlik görevlisi Çağrı Özaydın (36), 'Silahla kasten yaralama'dan iyi hal indirimi uygulanıp 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Özaydın'ın olay sırasında parmağında kırık oluşması nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan Ergün'e 1 yıl 5 gün, İ.S.'ye de 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.

        Olay, 8 Haziran 2021'de merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Muğla'dan ailesinin yanına gelen Burak Ergün, arkadaşı olan endüstri mühendisi İ.S.'nin yanına gitti. İki arkadaş evde otururken, gece saatlerinde kapı çalındı. Kapının dürbününden bakan İ.S., yan komşuları Mete M.'nin (26) geldiğini görünce açtı. Bu sırada İ.S.'nin kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldığı özel güvenlik görevlisi sevgilisi Çağrı Özaydın zorla eve girdi, elindeki muştayla Ergün'e defalarca vurdu. Ardından İ.S. ve Ergün'ün telefonlarını alan Özaydın ve Mete M., evden ayrıldı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Burak Ergün'ün aldığı darbelerle kaburgalarında, çenesinde, burnunda, dişlerinde ve elmacık kemiklerinde kırıklar, kafatasında ise çatlaklar oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Çağrı Özaydın ile Mete M.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

        'BEN DARBEDİLDİM'

        Çağrı Özaydın, emniyetteki ifadesinde, "Ben oraya ilişkimizi kurtarabileceğim düşüncesiyle gitmiştim. İ.S. kapıyı açtı ve bu sırada Burak bana saldırdı. Ben kimsenin telefonunu da gasbetmedim. Ben olay sırasında darbedildim" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağrı Özaydın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, Mete M. ise serbest bırakıldı.

        Burak Ergün de "Arkadaşım İ.S. eski sevgilisi tarafından tehdit edildiği için yardım istedi. Öncesinde de arkadaşım İ.S.'yi darbetmeye kalkıştı, yine biz araya girdik. Diğer arkadaşlarımız evde yoktu ve biz İ.S. ile evdeydik. Çağrı, bizim kapıyı açmayacağımızı bildiği için yan komşu Mete M.'den yardım istemiş. Biz de kapıyı açtığımızda, Çağrı birden çıktı ve direkt olarak bana muştayla vurmaya başladı. Yerdeyken bile sürekli vuruyordu. Bu sırada Mete'ye telefonlarımızı aldırttı. Bizi ölüme terk edip bir şey olmamış gibi olay yerinden telefonlarımızı alıp gittiler. Ben evde olmasam belki de arkadaşıma daha büyük bir zarar verecekti" dedi.

        YAĞMADAN BERAAT

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çağrı Özaydın, 'Yağma'dan beraat ederken, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Özaydın'ın olay sırasında parmağında kırık oluşması nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan Burak Ergün'e 1 yıl 5 gün, İ.S.'ye de 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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