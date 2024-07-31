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        Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren öldü (2)

        EREN'İNSTAJYER ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI; İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, çalıştığı iş yerinde Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu için stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:30
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        Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren öldü (2)
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        EREN'İNSTAJYER ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI; İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

        Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, çalıştığı iş yerinde Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu için stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı. Sondaj firması sahibi Şenol M., soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Eren'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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