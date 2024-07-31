Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren öldü (2) EREN'İNSTAJYER ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI; İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, çalıştığı iş yerinde Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu için stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:30 facebook

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