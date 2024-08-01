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        12'nci kattan atlayıp öldü, üzerine düştüğü esnaf yaralandı

        KONYA'da 12'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan Ali Emre Arıkan (27), zemin kattaki iş yerinin önünde malzemeleriyle ilgilenen züccaciyeci Mehmet Coşkun'un üstüne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:50
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        12'nci kattan atlayıp öldü, üzerine düştüğü esnaf yaralandı
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        KONYA’da 12’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan Ali Emre Arıkan (27), zemin kattaki iş yerinin önünde malzemeleriyle ilgilenen züccaciyeci Mehmet Coşkun’un üstüne düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arıkan yaşamını yitirirken, Mehmet Coşkun’un tedavisi sürüyor.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi’ndeki 12 katlı bir apartmanda meydana geldi. Son kattaki evlerinin balkonundan kendini boşluğa bırakan Ali Emre Arıkan, zemin kattaki iş yerinin önünde malzemelerle ilgilenen züccaciyeci Mehmet Coşkun’un üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıkan ve Coşkun ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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