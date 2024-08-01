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        Anız yangını ormana sıçradı

        KONYA'nın Emirgazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:00
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        Anız yangını ormana sıçradı
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        KONYA'nın Emirgazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

        Emirdağ ilçesinde kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada saat 15.30 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, bitişiğindeki ormana sıçradı. İtfaiye ve belediye işçileri, iş makineleri yardımıyla müdahale edip, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında bir bölümü orman, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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