Anız yangını ormana sıçradı

Emirdağ ilçesinde kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada saat 15.30 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, bitişiğindeki ormana sıçradı. İtfaiye ve belediye işçileri, iş makineleri yardımıyla müdahale edip, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında bir bölümü orman, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

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