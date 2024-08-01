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        Konyaspor, Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

        Konyaspor, Fenerbahçe'den forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:30
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        Konyaspor, Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı
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        Konyaspor, Fenerbahçe'den forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı.

        Yeni sezon için Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil- beyazlı ekip Fenerbahçe'de oynayan forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 91 numaralı formayı giyecek olan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

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