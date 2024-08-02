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        Kar maskesiyle geldiği zincir marketten 2 karton sigara alıp kaçtı

        KONYA'da, bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:10
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        Kar maskesiyle geldiği zincir marketten 2 karton sigara alıp kaçtı
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        KONYA’da, bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B.'yi ittirip, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alarak kaçtı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak’ta meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B.'yi ittirerek, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrollerde marketin güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi. Şoke olan kasiyeri arkadaşları sakinleştirirken, polis şüpheliyi kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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