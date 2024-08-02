Ayrı yaşadığı eşini öldürdü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Hasan Öz (54), ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ü (49) tabancayla vurarak öldürdü. Başka kişileri de öldüreceğini söyleyip kaçan Öz, polis tarafından otomobilinin lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi 91720 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Öz, ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'e, evin önünde tabancayla 10 el ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Arife Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Hasan Öz de 42 AKT 971 plakalı otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arife Öz, kurtarılamadı.