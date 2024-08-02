Ayrı yaşadığı eşini öldürdü; KADES'ten yardım istemiş (2)
ÖLDÜRÜLMEDENÖNCE 'KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞKonya'nın Ereğli ilçesinde, Hasan Öz'ün (59) ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ü (49) öldürmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
ÖLDÜRÜLMEDENÖNCE 'KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Hasan Öz'ün (59) ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ü (49) öldürmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Arife Öz'ün, öldürülmeden önce 'Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği belirlendi. KADES'ten gelen yardım çağrısı üzerine adrese giden polis, Arife Öz'ün evde olmadığını belirledi. Ardından komşuları aracılığıyla temasa geçtiği Öz, şikayet için polis merkezine seyir halinde olduğunu söyledi. Ancak Öz'ün, polis merkezine gelmemesi üzerine polis, tekrar eve gitti. Ekipler, bu kez Arife Öz'ü, eşi Hasan Öz tarafından tabancayla vurulmuş halde buldu.
GAYRİMENKULLERİNİ SATMAK İSTEMİŞ
Öz çiftinin 2022 yılında evlendikleri ve ikisinin de ikinci evlilikleri olduğu belirlendi. Hasan Öz'ün, Arife Öz'e ait gayrimenkulleri satmak istediği, Arife Öz'ün de karşı gelmesi üzerine aralarında sorun olduğu belirtildi.
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