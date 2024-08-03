Cezaevi firarisi eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürdü

KONYA’nın Ilgın ilçesinde 10 gün önce cezaevinden firar eden Ferhat Dağıtan (38), eski kayınvalidesi Vesile Akgün (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün’ü (20) tabancayla öldürüp, kaçtı.

Olay, dün Ilgın ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Akşehir Cezaevi’nden 10 gün önce firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıtan, eski kayınvalidesi Vesile Akgün’ün evine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dağıtan, yanında taşıdığı tabancayla Vesile Akgün ve kayınbiraderi Erol Akgün’e tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.