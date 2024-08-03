Ağaca çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile arkadaşı öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği 42 AYH 820 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Özbek ile yanındaki arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan Ayşegül Ercan Aygül ile Emir Sefa Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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