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        Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılıp öldü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bilgisayarını tamir eden İsmet Koç (22), elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:14 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:20
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        Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılıp öldü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bilgisayarını tamir eden İsmet Koç (22), elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi. Akıma kapılan oğluna müdahale edip kurtarmak isteyen baba Hacı Ali Koç (65) ise akımdan etkilendi. 

        Olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesinde meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde masaüstü bilgisayarının kasa bölümünü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Oğlunun akıma kapıldığını fark eden Hacı Ali Koç da müdahale edip kurtarmak isterken, akımdan etkilendi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç da ekiplerin müdahalesiyle kendine geldi. Hacı Ali Koç ile yakınları, İsmail Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenler, sakin ekipleri ve diğer yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirildi. İsmail Koç'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Galeri
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