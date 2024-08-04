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        Minibüsteki kompresörde 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste taşınan hava kompresöründe 15 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:30
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        Minibüsteki kompresörde 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste taşınan hava kompresöründe 15 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüsü Nusret Erdem (35), tutuklandı.

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri, Konya-Antalya kara yolunda şüphe üzerine Nusret Erdem yönetimindeki 23 FK 447 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada minibüste taşınan hava kompresöründe 15 kilo 250 gram skunk ele geçirdi. Antalya'ya gittiği belirlenen sürücü Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem, tutuklandı.

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