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        Tarım işçilerinin 'domates kovası' kavgasında 5 yaralı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçileri arasında 'domates kovası' nedeniyle çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:00
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        Tarım işçilerinin 'domates kovası' kavgasında 5 yaralı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçileri arasında 'domates kovası' nedeniyle çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

        Olay, saat 15.30 sıralarında, Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında, iddiaya göre, 'domates kovası' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyfettin Ö., hayati tehlike kaydıyla, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken, tarlada da 1 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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