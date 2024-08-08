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        Husumet yaşadığı kuzeninin evinin önünde ateş açtı; 2 kadın yaralı

        KONYA'daOrhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:55
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        Husumet yaşadığı kuzeninin evinin önünde ateş açtı; 2 kadın yaralı
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        KONYA'daOrhan K., aralarında husumet bulunan kuzeni Kadir K.'nin evinin önünde ateş açtı. Evin önünde bekleyen 2 kadın yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak'ta meydana geldi. Orhan K., minibüsüyle daha önce aralarında husumet bulunan kuzeni Kadir K.'nin evinin önüne geldi. Orhan K. ardından minibüsün içinden tabancayla evin önünde bekleyenlere ateş edip, kaçtı. Açılan ateşte Kadir K.'nin akrabaları Esengül Kayacı ile Narin Gülkaya, yaralandı. O sırada evinde olan Kadir K. de silah sesini duyup, dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayacı ile Gülkaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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