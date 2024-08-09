Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKonya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 23.
1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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