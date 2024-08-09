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        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

        1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKonya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 01:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:05
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        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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        1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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