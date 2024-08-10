Konya'da tekel bayi işletmecisi, dükkanına gelen sevgilisi ile kızını tüfekle bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

KONYA'da tekelbayi işleten Muhammet A., dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve Nazlı H. ile tartışıp, anne- kızı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi, Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işleten Muhammet A., dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve kızı Nazlı H. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet A., pompalı tüfekle anne- kızın bacaklarına ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından hafif yaralanan Raziye ve kızı Nazlı H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli Muhammet A.'yı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.