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        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı; o anlar kamerada (2)

        OĞLUNUHAVAYA KALDIRIP, YERE ATAN BABA GÖZALTINA ALINDI Konya'da geçen cuma günü bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan oğlu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:12
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        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı; o anlar kamerada (2)
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        OĞLUNUHAVAYA KALDIRIP, YERE ATAN BABA GÖZALTINA ALINDI

        Konya'da geçen cuma günü bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp yere atan baba R.D. (36), bugün polis tarafından yakalandı. Baba R.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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