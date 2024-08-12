Konya'da orman yangını (2)

Konya'nın Ilgın ilçesinde Gökçeyurt ile Belekler mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Konu ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yangının ormanın yanındaki inşaattaki çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.